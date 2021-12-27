 
مباشر

لبنان.. إطلاق نار ووقوع إصابات في مدينة طرابلس

أخبار العالم العربي

لبنان.. إطلاق نار ووقوع إصابات في مدينة طرابلس
Reuters
مدينة طرابلس في لبنان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s1sl

وقع إشكال فردي تطور إلى إطلاق نار بين عدد من الشبان، في منطقة القبة بمدينة طرابلس في لبنان، ما أدى إلى إصابة شخصين، بحسب موقع "لبنان 24".

إقرأ المزيد
لبنان.. توقيف شخص أقدم على طعن وشنق كلب
لبنان.. توقيف شخص أقدم على طعن وشنق كلب

وأوضح موقع "لبنان 24" أن إشكالا فرديا وقع بين عدد من الشبان، في منطقة القبة - الريفا في طرابلس، على خلفية إشكال قديم تطور الى تضارب ثم إطلاق رصاص، ما أدى إلى إصابة شخصين بالرصاص، أحدهما متقاعد، حيث تم نقلهما الى المستشفى للعلاج.

وأضاف: "وقد فر مطلق النار الى جهة مجهولة، وتعمل القوى الامنية على ملاحقته".

المصدر: lebanon 24

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا