لبنان.. إطلاق نار ووقوع إصابات في مدينة طرابلس
Reuters
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وقع إشكال فردي تطور إلى إطلاق نار بين عدد من الشبان، في منطقة القبة بمدينة طرابلس في لبنان، ما أدى إلى إصابة شخصين، بحسب موقع "لبنان 24".
وأوضح موقع "لبنان 24" أن إشكالا فرديا وقع بين عدد من الشبان، في منطقة القبة - الريفا في طرابلس، على خلفية إشكال قديم تطور الى تضارب ثم إطلاق رصاص، ما أدى إلى إصابة شخصين بالرصاص، أحدهما متقاعد، حيث تم نقلهما الى المستشفى للعلاج.
وأضاف: "وقد فر مطلق النار الى جهة مجهولة، وتعمل القوى الامنية على ملاحقته".
المصدر: lebanon 24
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