لبنان.. توقيف شخص أقدم على طعن وشنق كلب
أوقفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان متهما بطعن وشنق كلب علقه على أحد الأبنية السكنية في مدينة طرابلس شمالي البلاد.
وكان قد هز مدينة طرابلس صباح اليوم مشهد وحشي، لكلب مشنوق على أحد شرفات المباني في منطقة القبة، حيث أوردت المعلومات أن "البيت يسكنه المدعو (ش.م.) وأن شقيقه (م.م.) دخل البيت بعد خلع الباب ليلاً وضرب الكلب ومن ثم شنقه". وأضافت المعلومات أن "صاحب البيت ادعى على شقيقه بمخفر القبة".
تقوم دورية من مخابرات الجيش بمداهمة الشاب الذي شنق كلب صباحآ في منطقة #القبة#طرابلسhttps://t.co/vjqPSnL3ktpic.twitter.com/PQiCb2Dhb9— GhiنَA 🌺🐶🦋 (@GhinaNahfawi) December 21, 2021
وقالت الميديرة العامو لقوى الأمن الداخلي: "انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور لكلب تعرض للطعن والشنق على أحد الأبنبة السكنية في القبة- طرابلس بطريقة وحشية، وبعد المتابعة تم توقيف المشتبه به والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص".
#قوى_الامن توقف الشخص الذي قام بطعن وشنق الكلب في القبة - #طرابلس#لبنانpic.twitter.com/mg6ew2AkPf— قوى الامن الداخلي (@LebISF) December 21, 2021
المصدر: "النهار"
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