السعودية تسجل ارتفاعا ملموسا مستمرا للإصابات الجديدة بكورونا

تشهد السعودية ارتفاعا ملحوظا مستمرا للإصابات اليومية بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19"، حيث بلغ هذا المؤشر يوم الأحد 389 حالة، في زيادة بحوالي 3.5 مرة خلال أسبوع.

وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 389، مقابل 332 الجمعة و325 السبت، لتصل حصيلتها الكلية في المملكة إلى 552795 إصابة، بينها 33 حرجة.

ويستمر مؤشر الحالات الجديدة في الارتفاع على خلفية الانتشار المتسارع لمتحور "أوميكرون" الجديد للفيروس، وسبق أن بلغ هذا العدد يوم 19 ديسمبر 104 إصابات.

#الصحة تعلن عن تسجيل (389) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (1) حالة وفاة رحمه الله، وتسجيل (124) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (540,868) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/iU5XOUP1MC — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) December 26, 2021

وأفادت وزارة الصحة برصد وفاة جديدة واحدة ناجمة عن المرض، وهو نفس العدد الذي تم رصده في كل من الجمعة والسبت، مضيفة أن الحصيلة الكلية لضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 8871 متوفيا.

وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" في المملكة وصل إلى 540868 شخصا، بعد تسجيل 124 حالة شفاء جديدة.

المصدر: RT