المشري: العملية الانتخابية في ليبيا مبنية على أسس باطلة وتحديد موعد جديد للانتخابات تم بشكل عبثي

انتقد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، تحديد المفوضية الليبية الوطنية العليا للانتخابات موعدا جديدا لعملية الاقتراع، واصفا هذه الخطوة بأنها "عبثية".

وصرح المشري، أثناء جلسة عقدها المجلس الأعلى للدولة (المنبثق عن اتفاق الصخيرات) اليوم الأحد، بأن العملية الانتخابية "بنيت على أسس باطلة وناقصة ولا يمكن أن تصل إلى نهايتها".

وحمل رئيس المجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المسؤولية عن "مخالفة الأسس القانونية الدستورية" و"محاولة فرض أمر واقع بتعليمات خارجية" والعجز عن "العمل بحيادية".

وجدد المشري موقف مجلسه القاضي بأن سبب فشل إجراء الانتخابات يكمن في غياب قاعدة دستورية وعدم التوافق على القوانين الانتخابية، وعدم حيادية المفوضية العليا وعجزها عن تنظيم الانتخابات، بالإضافة إلى تدخل القضاء في الشؤون السياسية.

وشدد على أن الحل الوحيد يكمن في إزالة هذه المشاكل، لافتا إلى أن تحديد المفوضية العليا موعدا جديدا للانتخابات كان "عملا عبثيا بدون أي أسس أو دراسات"، ووصف هذا القرار بأنه "محاولة لتعليق عمل الليبيين وبمثابة محاولة الضحك عليهم".

واتهم المشري مجلس النواب الليبي بمحاولة "تجاوز المجلس الأعلى للدولة"، مشددا على أن أي خطوة يتخذها مجلس النواب بشكل منفرد ودون التوافق مع المجلس الأعلى مصيرها الفشل، وأن "الحل في التوافق".

المصدر: RT