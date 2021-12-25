مصر تسجل 866 إصابة و25 وفاة بفيروس كورونا
Reuters GHA/JOF
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سجلت وزارة الصحة المصرية 866 إصابة جديدة بفيروس كورونا و25 حالة وفاة يوم السبت.
وتشير الأرقام المسجلة إلى زيادة في الإصابات وانخفاض في الوفيات، مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 811 إصابة و36 وفاة.
وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 380520، من ضمنهم 316656 حالة تم شفاؤها، و21571 حالة وفاة".
المصدر: "رويترز"
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