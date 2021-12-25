السيسي: "محبش أفرق فلوس على الناس" (فيديو)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه يسعى خلال المرحلة الراهنة لتحقيق اكتفاء السوق المحلية لمتطلباتها، وتوفير فرص عمل للمواطنين ليصبح كل منهم داعما للناتج المحلي والاقتصاد.

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وأضاف خلال كلمته اليوم السبت، أثناء افتتاح سلسلة مشاريع قومية بمختلف القطاعات في الصعيد: "إحنا معندناش مشكلة إن إحنا نعمل والناس تشتغل، عندنا مشكلة في التفريق، أنا محبش أفرق فلوس على الناس ده كلام مش مظبوط، لكن أدي فرص عمل وأقف جنبه لأن أنا عايزه يكبر وعايزه يثق في نفسه ويبقى عنصرا داعما للناتج المحلي في مصر والاقتصاد المصري، مش عايز أديله السمكة زي ما بيقولوا أنا عايز هو اللي يصطاد السمكة".

وأكد: "أنا بستهدف في المرحلة اللي إحنا فيها دي إن إحنا نكفي السوق المحلية طلباته، أنا النهارده لما ألبس قميص من مصر وكل المستلزمات الأخرى تبقى كدا بمستوى زي الموجود برة.. أنا مش وفرت فرص عمل ووفرت عملة صعبة بيتجاب بيها المنتجات دي من الخارج وزودت الناتج المحلي مش كده".

وتأتي المشاريع القومية التي شهد السيسي افتتاحها، ضمن فاعليات أسبوع الصعيد، في إطار جهود مصر لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق، لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.

المصدر: المصري اليوم