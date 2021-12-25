الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع مسيرة أمريكية الصنع في أجواء الجوف

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية عن إسقاطها طائرة استطلاع مسيرة أمريكية الصنع في أجواء محافظة الجوف شمال البلاد.

وذكر المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، في بيان نشره اليوم السبت على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي أن الدفاعات الجوية التابعة للجماعة أسقطت "بسلاح مناسب" طائرة تجسس أمريكية الصنع من نوع "سكان إيغل".

وأوضح سريع أن الحادث حصل مساء أمس الجمعة، أثناء قيام الطائرة بـ"أعمال عدائية في أجواء منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف".

تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع، بسلاح مناسب وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية مساء أمس الجمعة في أجواء منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف. — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 25, 2021

وجاء هذا البيان في أعقاب إعلان الحوثيين عن شنها هجمات صاروخية على "مواقع هامة وحساسة جدا" في منطقة جازان السعودية.

المصدر: RT