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الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع مسيرة أمريكية الصنع في أجواء الجوف

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع مسيرة أمريكية الصنع في أجواء الجوف
AP Hani Mohammed
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أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية عن إسقاطها طائرة استطلاع مسيرة أمريكية الصنع في أجواء محافظة الجوف شمال البلاد.

وذكر المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، في بيان نشره اليوم السبت على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي أن الدفاعات الجوية التابعة للجماعة أسقطت "بسلاح مناسب" طائرة تجسس أمريكية الصنع من نوع "سكان إيغل".

وأوضح سريع أن الحادث حصل مساء أمس الجمعة، أثناء قيام الطائرة بـ"أعمال عدائية في أجواء منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف".

وجاء هذا البيان في أعقاب إعلان الحوثيين عن شنها هجمات صاروخية على "مواقع هامة وحساسة جدا" في منطقة جازان السعودية.

المصدر: RT

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