لبنان يسجل لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي المضاد لكورونا

أعلنت روسيا عن تسجيل لقاحها "سبوتنيك لايت" أحادي الجرعة ضد فيروس كورونا في لبنان.

وأكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة على حساب لقاح "سبوتنيك V" الرسمي في "تويتر" اليوم الجمعة اعتماد السلطات الصحية في لبنان اللقاح أحادي الجرعة الذي يمكن استخدامه كجرعة تعزيزية لتجديد التطعيم.

Sputnik Light, effective 1-shot standalone #COVID vaccine & booster, now authorized in Lebanon.



More countries are starting to use universal Light booster, which strengthens robust neutralizing antibody response to #Omicron induced by #SputnikVpic.twitter.com/RdiyCynajt — Sputnik V (@sputnikvaccine) December 24, 2021

وأشارت التغريدة إلى أن عددا متزايدا من الدول تشرع في استخدام "سبوتنيك لايت" الذي يعزز الاستجابة المستدامة للأجسام المضادة لمتحور "أوميكرون" من الفيروس التاجي والتي يسببها التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" (وهو أول لقاح ضد كورونا تم تطويره على مستوى العالم).

وارتفع بذلك عدد الدول الأجنبية التي اعتمدت "سبوتنيك لايت" في أراضيها إلى 24 دولة.

وكانت السلطات الصحية اللبنانية قد سجلت في فبراير 2021 لقاح "سبوتنيك V" التي تم اعتماده حتى اليوم في 71 دولة يزيد إجمالي عدد سكانها عن أربعة مليارات نسمة.

المصدر: RT