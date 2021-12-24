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ليبيا.. رئيس مجلس النواب المكلف يدعو إلى جلسة رسمية الاثنين المقبل

أخبار العالم العربي

ليبيا.. رئيس مجلس النواب المكلف يدعو إلى جلسة رسمية الاثنين المقبل
Reuters
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دعا رئيس مجلس النواب الليبي المكلف اليوم الجمعة، أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية الاثنين المقبل بمقر المجلس بمدينة طبرق، حسب ما أفادت قناة "ليبيا الأحرار".

وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، إن "رئيس البرلمان المكلف فوزي النويري، دعا أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية الاثنين المقبل.

وأضاف بليحق، عبر "فيسبوك"، أن "الجلسة ستعقد بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق، دون الخوض في مزيد من التفاصيل".

ليبيا.. رئيس مجلس النواب المكلف يدعو إلى جلسة رسمية الاثنين المقبل

المصدر: "ليبيا الأحرار"+"فيسبوك"

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