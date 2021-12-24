مصر.. هجوم على نقيب الممثلين بسبب "الفيديو المسيء للفنانات"

هاجم الفنان المصري أحمد فلوكس الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بسبب إعلانه مقاضاة الفنانة دينا حسين بعد أزمة الفيديو المسيء للفنانات.

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وأثارت الفنانة دينا حسين الشهيرة بـ"دليلة"، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب انتشار مقطع فيديو لها تشكو فيه من "حال الوسط الفني".

وأكدت في الفيديو أنها حاولت "تحقيق حلمها وذهبت لأكثر من شركة إنتاج، وكانوا يؤكدون إعجابهم بصوتها، لكن في كل مرة تفاجأ بتحول مجرى الحديث من العمل الفني لأمور شخصية، مشددة أنها لن ترضَ بتقديم أية تنازلات".

وقالت إنه في "حال استمرار الوضع بهذه الطريقة، وأن وصولها لحلمها سيكون مرتبطا بالتنازل، لن تقبل وستجلس في البيت".

وقال أحمد فلوكس: "إن ما يحدث افتراء على دينا حسين بسبب مقاضاتها"، مشيرا إلى أنه يعمل في التمثيل منذ 20 عامًا وبالفعل المهنة بها الكثير مما قالته وهناك الكثيرين حدث معهم ذلك".

وأضاف فلوكس عبر صفحته في "فيسبوك": "طيب أنا مكنتش حابب اتكلم نهائي عن أي حاجة تخص الشغلانة دي بس ما اقدرش أشوف افترى قصاد عيني واسكت، طيب بما إني كنت في المهنة دي 20 سنة أنا هرد.. آه المهنة دي وكل ما له علاقة بالفن كده، حتى الراجل لو ماشلش الشنطة وباس الأيادي وطبعا مش محتاج أقولك الباقي مش هايبقى.. أيوه البنت دي بتتكلم باللي شافته وفي غيرها كتير حصلهم كده، وأعرف ناس منهم اتعقدوا وراحو اشتغلوا في دهب، وقلة اللي حالفهم الحظ".

وتابع موجها حديثة للفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية: "بيحصل أكتر من كده وانت عارف حتى الرجالة، يا راجل ده في واحد اتنجم وبقي نجم لمجرد صاحب منتجة 5 سنين.. تقاضي مين وتشوه مين وإيه المشكلة إنها مجهولة ما هي عاوزة تنجح، وجت علشان تتعرف لقت نفسها...".

المصدر: المصري اليوم