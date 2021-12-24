مستجدات ملف إقفال حقول نفط بليبيا

ذكرت وكالة الأنباء الليبية أن وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون بحث مع العميد علي الديب، رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية أحداث الإغلاقات والاعتصامات الأخيرة بحقول نفط.

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وأشارت الوكالة على أن وزير النفط بحث أيضا مع المسؤول عن أمن المنشآت النفطية "الأثار السلبية ماديا وفنيا الناجمة عن استمرار الإغلاق".

وشدد رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية على أن دور جهازه هو حماية وتأمين الحقول والموانئ النفطية والمنصات البحرية، معربا عن استنكاره لما قامت به "هذه المجموعة التي اتخذت مطالبها وحقوقها وسيلة للابتزاز والضغط بالمورد الوحيد للاقتصاد الوطني".

ومن جانبه، دعا وزير النفط الليبي المعتصمين الى تغليب المصلحة العامة، ناصحا إياهم بسلوك الطرق القانونية لتحقيق مطالبهم.

وكانت المؤسسة الليبية للنفط قد أعلنت في وقت سابق "حالة القوة القاهرة" بسبب إيقاف إنتاج الخام في 4 حقول نفطية بجنوب غرب البلاد من قبل "أفراد تابعين لحرس المنشآت النفطية".

المصدر: وال