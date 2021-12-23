التحالف العربي يعلن تنفيذ 36 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s10c
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، تنفيذ 36 عملية استهداف ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة مأرب اليمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد التحالف، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أنه دمر "28 آلية عسكرية"، وقضى على "أكثر من 310 عناصر إرهابية".
ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات العسكرية عند مختلف جبهات القتال في اليمن بالأشهر الماضية، لا سيما في محافظة مأرب الاستراتيجية التي يحاول الحوثيون استكمال سيطرتهم عليها.
المصدر: "واس"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.