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الحوثيون يعلنون أن التحالف العربي استهدف سجنا يضم 3000 أسير

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون أن التحالف العربي استهدف سجنا يضم 3000 أسير
Reuters
عنصر من جماعة "أنصار الله" الحوثية
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قالت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين، إن "غارات العدوان الأمريكي السعودي استهدفت ليلة أمس محيط سجن للأسرى في مبنى قيادة الأمن المركزي يحوي أكثر من 3000 أسير".

وأضافت اللجنة في بيان اليوم الخميس، أن "موقع سجن الأسرى المستهدف معروف مسبقا لدى قوى العدوان وتم إبلاغهم به أكثر من مرة عبر الصليب الأحمر والهيئات الأممية قبل عامين".

وأشارت إلى أن "استهداف سجن الأسرى من قبل طيران العدوان جاء بعد ساعات من زيارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وتابعت: "نحمل دول العدوان المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وسلامتهم".

ودعت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين، الأمم المتحدة ومنظماتها في اليمن إلى "التحرك الجاد لحماية الأسرى واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة ومساءلة قيادة العدوان عن هذا الاستهداف الاجرامي".

المصدر: "أخبار المسيرة"

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