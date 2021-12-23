الحوثيون ينشرون صورا لدمار "منطقة السبعين" في صنعاء جراء غارات التحالف العربي

نشر موقع "المسيرة نت" ومركز الإعلام الثوري صورا ومقطع فيديو للدمار الحاصل جراء "استهداف طائرات تابعة للتحالف العربي" جسر السبعين ومنطقة السبعين السكنية في صنعاء.

وبحسب موقع "المسيرة"، شن طيران التحالف العربي 3 غارات على الأقل استهدفت منطقة السبعين السكنية، بالإضافة إلى غارة استهدفت بشكل مباشر جسر السبعين، تقاطع المصباحي.

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هذا وتضرر مستشفى السبعين للأمومة والطفولة، وحدثت حالة فزع في أوساط المرضى، بحسب "الإعلام الثوري".

المصدر: المسيرة