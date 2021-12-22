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التحالف العربي يستهدف معسكرا للأمن المركزي في صنعاء

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يستهدف معسكرا للأمن المركزي في صنعاء
Reuters AHMED YOSRI
المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العميد الركن تركي المالكي
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أفادت قناة الإخبارية الرسمية السعودية بأن التحالف العربي بقيادة السعودية استهدف معسكرا للأمن المركزي الذي يسيطر عليه الحوثيون في صنعاء باليمن.

وأضاف المصدر نقلا عن المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن العملية في صنعاء جاءت استجابة فورية لتدمير مسيرة أطلقت نحو جازان في السعودية.

وأكد التحالف أنه تم تدمير 7 مخازن للطائرات المسيرة والأسلحة في المعسكر المذكور.

المصدر: الإخبارية السعودية

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