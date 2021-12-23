 
مباشر

بين السيسي ومحمد علي.. الحكومة المصرية تتحدث عن تحد كبير في العاصمة الجديدة وحملة الانتقادات

أخبار العالم العربي

بين السيسي ومحمد علي.. الحكومة المصرية تتحدث عن تحد كبير في العاصمة الجديدة وحملة الانتقادات
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s105

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، أن التحدي الأكبر بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة في مصر هو أداء الموظف ونظام العمل اللاورقي بالعاصمة.

إقرأ المزيد
مسؤول مصري: نقل 50 ألف موظف للعاصمة الإدارية الجديدة
مسؤول مصري: نقل 50 ألف موظف للعاصمة الإدارية الجديدة

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بإجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية لأول مرة، اليوم الخميس: "العمل على النظام دا مش هيحصل فى يوم وليلة، هنفضل نشتغل على الموضوع دا".

وقال مصطفي مدبولي، إن اليوم يوم تاريخي لعقد اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة الادارية الحديدة، لافتا إلى أن العاصمة من خمس سنوات كانت مجرد رسومات وخرائط، مؤكدا أنه إنجاز كبير أن يتم تنفيذها في 5 سنوات فقط.

واضاف خلال المؤتمر الصحفي، في مقر العاصمة الإدارية الجديدة، أن هذا بجهد وتنفيذ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن أي عاصمة في أي دولة تنفذ في 20 سنة، لكن تم إنجازها هنا في 5 سنوات فقط.

وأضاف مدبولي، أن مصر تعرضت لانتقادات كبيرة عندما أعلنا عن انشاء العاصمة الادارية الجديدة، مشيرا إلى أن الانتقال من عصر إلى عصر كان يصاحبه إنشاء عاصمة جديدة، وهذا ما فعله محمد علي باشا وإنشاء القاهرة الخديوية.

المصدر: صدى البلد + الشروق

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا