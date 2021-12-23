بين السيسي ومحمد علي.. الحكومة المصرية تتحدث عن تحد كبير في العاصمة الجديدة وحملة الانتقادات

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، أن التحدي الأكبر بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة في مصر هو أداء الموظف ونظام العمل اللاورقي بالعاصمة.

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وأضاف مدبولي، خلال كلمته بإجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية لأول مرة، اليوم الخميس: "العمل على النظام دا مش هيحصل فى يوم وليلة، هنفضل نشتغل على الموضوع دا".

وقال مصطفي مدبولي، إن اليوم يوم تاريخي لعقد اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة الادارية الحديدة، لافتا إلى أن العاصمة من خمس سنوات كانت مجرد رسومات وخرائط، مؤكدا أنه إنجاز كبير أن يتم تنفيذها في 5 سنوات فقط.

واضاف خلال المؤتمر الصحفي، في مقر العاصمة الإدارية الجديدة، أن هذا بجهد وتنفيذ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن أي عاصمة في أي دولة تنفذ في 20 سنة، لكن تم إنجازها هنا في 5 سنوات فقط.

وأضاف مدبولي، أن مصر تعرضت لانتقادات كبيرة عندما أعلنا عن انشاء العاصمة الادارية الجديدة، مشيرا إلى أن الانتقال من عصر إلى عصر كان يصاحبه إنشاء عاصمة جديدة، وهذا ما فعله محمد علي باشا وإنشاء القاهرة الخديوية.

المصدر: صدى البلد + الشروق