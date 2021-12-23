مصرع 4 مصريين من أسرة واحدة في السعودية

لقى 4 مصريين من أسرة واحدة مصرعهم فى حادث مروع بالرياض في المملكة العربية السعودية، أثناء ذهابهم إلى مكة المكرمة لأداء العمرة.

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والأسرة مكونة من أب وأم وخمسة من الأبناء، حيث ما زال أثنان من الأبناء بالعناية المركزة في مستشفى القويعية العام، وتم تحويل الأبن الخامس إلى مستشفي الملك سلمان بالرياض نظرا لخطورة حالته.

وتلقى وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، تقريرا بالحادث من الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالعاصمة الرياض.

كما كلف وزير القوي العاملة المكتب بالتنسيق مع القنصلية لسرعة إنهاء إجراءات شحن الجثامين ومتابعة حالة الأطفال المصابين، فضلا عن اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على مستحقات المواطن المصري المتوفى، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وأضاف الملحق العمالي أنه بمراجعة صورة إقامة الأب تبين أنها تخص المهندس عبدالسلام مبروك أبو زيد السقا من العاملين بشركة المطاعم الأهلية "كنتاكى"، وعلى الفور تم التواصل مع إدارة الشركة التى أكدت وجود المهندس المتوفى على رأس العمل، وتعهدت بدفع المستحقات المالية الخاصة بالمتوفى فور إنهاء تصفية مستحقاته من الإدارة المالية المختصة.

المصدر: أخبار اليوم