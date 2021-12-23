مصر.. الكشف عن هوية وسبب ترحيل مواطن سوري "يشكل خطرا" على البلاد

قررت وزارة الداخلية المصرية ترحيل مواطن سوري من مصر يدعى أسامة أحمد حسانة مواليد 1991 لأسباب تتعلق بالصالح العام.

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وبالبحث تبين أن المواطن السوري مدان في "جريمة خطيرة" في مصر منذ عام 2019، حيث قرر النائب العام المصري "إحالة تشكيل عصابي مكون من 25 متهماَ يتزعمهم سوري الجنسية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك على خلفية اتهامهم بضرب الاقتصاد المصري، عن طريق الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون والتي تجاوزت حجم التعامل ملايين الجنيهات".

وجاء في قائمة المتهمين في 25 متهما من أكبر تجار العملة في عدد من المحافظات على رأسهم القاهرة والجيزة والشرقية والدقهلية ترأسهم أسامة أحمد حسانه المرحل اليوم من مصر وهو عضو مجلس إدارة بشركة الدولية إنترناشونال للطباعة والمنتجات الصحية.

المصدر: RT + اليوم السابع