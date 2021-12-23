سوريا .. وزارة الداخلية تصدر تعميما يمنع دخول المراجعين غير المطعمين ضد كورونا إلى دوائرها

أصدرت وزارة الداخلية السورية تعميما بمنع دخول المراجعين الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى مبنى الإدارة العامة للهجرة والجوازات بدمشق وفروعها بالمحافظات.

ووفق البيان، أوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن إجراءات التصدي للفيروس والحد من انتشاره وتحقيق السلامة للمراجعين والعاملين في وحدات الشرطة.

إقرأ المزيد

وكانت وزارة الداخلية أصدرت في الثاني عشر من الشهر الجاري تعميما يتضمن منع دخول المراجعين وزوار نزلاء السجون، ممن لم يتلقوا اللقاح، إلى مباني الوزارة وقيادات شرطة المحافظات والسجون.

المصدر: سانا