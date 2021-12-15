محافظة دمشق وريفها تصدر تعميما هاما للمراجعين والعاملين في المرافق التابعة لها

ذكرت صحيفة الوطن السورية أن محافظة دمشق وريفها أصدرت تعميما يقضي بعدم دخول المواطنين إلى المرافق العامة بدون شهادة اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ونشرت صحيفة الوطن منشورا على صفحتها على "الفيسبوك" جاء فيه، أن محافظة ريف دمشق تصدر تعميما إلى كافة الشركات والمديريات والبلديات بالمحافظة بعدم دخول كافة العاملين والمراجعين إلى مؤسساتها دون إبراز بطاقة اللقاح من بداية العام القادم.

وفي سياق متصل كشف وزير التربية دارم طباع عن خطة وزارة التربية لمواجهة وباء كورونا من خلال إجراءات وتدابير تدريجية للوصول إلى مرحلة التمنيع الكلي ضد هذا الفيروس.

وبيّن وزير التربية في تصريح سابق أن التدابير التي قررت وزارة التربية تطبيقها في كل المؤسسات التربوية ومنها وزارة التربية ومديرياتها، إضافة إلى المؤسسات التربوية الأخرى في جميع أنحاء البلاد، تقضي بعدم السماح للمراجعين بالدخول إلى هذه المؤسسات إلا لمن تلقى اللقاح وبعد إبراز وثيقة تلقيه اللقاح.

طباع أوضح أن هذا الإجراء سيبدأ تطبيقه اعتبارا من منتصف الشهر القادم، بهدف منح فرصة لمن لم يتلق اللقاح للمبادرة إلى أخذ هذا اللقاح المتوافر لدى المراكز الصحية والمتاح للجميع والآمن بشكل أكيد.

وعن سبب عدم تطبيق هذا الإجراء على العاملين في وزارة التربية أوضح طباع أن الوزارة لا تستطيع أن تجبر الموظفين على تلقي اللقاح، لأن هذا الموضوع يأتي في إطار الحرية الشخصية، لكن الوزارة ماضية في العام القادم باتخاذ تدابير ستؤدي في النتيجة إلى دفع الموظفين في المؤسسات التربوية إلى تلقي اللقاح ولكن من دون أي إلزام من الإدارة.

وعن سبب عدم إلزام الكوادر التربوية في المدارس بتلقي اللقاح بيّن وزير التربية أن الأمر غير ممكن دفعة واحدة، لأن إعطاء اللقاح للمدرسين والمعلمين وعدم إعطائه للطلاب لن يحقق أي نتيجة، لأن المهم هو تلقي الطلاب للقاح وهذا غير ممكن لعدم توافر الكميات الكافية من اللقاح التي تغطي حاجة الطلاب والفئات الاجتماعية التي حددت في إطار توصيات الفريق الوطني للتصدي لوباء كورونا.

المصدر: الوطن