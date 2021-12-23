مخلوف: على دول الجوار "الأردن ولبنان" تسهيل عودة اللاجئين إلى سوريا

دعا وزير الإدارة المحلية والبيئة، رئيس الجانب السوري في الهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين السورية والروسية حسين مخلوف، دول الجوار لتسهيل عودة اللاجئين السوريين وتبسيط إجراءات العودة.

وقال مخلوف على هامش اجتماع الهيئتين الوزاريتين حول عودة المهجّرين، الذي جرى عبر تقنية الفيديو في قصر المؤتمرات بدمشق والمركز الوطني لقيادة الدفاع بالاتحاد الروسي في موسكو اليوم، قال مخلوف: "إن إجراءات مشاركة الدول المعنية بعودة اللاجئين من لبنان والأردن في المؤتمر مفتوحة أمام الجميع، وما على الدول الجارة لسوريا إلا تسهيل عودة اللاجئين السوريين وتبسيط إجراءات هذه العودة، وبكل صدر رحب نستقبلهم ونؤمّن لهم كل شيء يتعلق بحسن العيش الكريم في بلدهم".

وأشار مخلوف إلى تكامل كل الجهود السورية لإعادة اللاجئين قائلا: "الجيش يحرر والمؤسسات جميعها تعمل على إعادة البنى التحتية والخدمات وإعادة المواطنين إلى قراهم ومنازلهم، والتركيز ينصّب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر".

وشدد مخلوف على أن الدولة السورية وبتوجيهات من الرئيس بشار الأسد تعمل بكل طاقتها لتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين.

المصدر: الوطن