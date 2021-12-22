مصر.. 43 وفاة و879 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم الأربعاء تسجيل 879 إصابة و43 وفاة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 848 إصابة و47 وفاة الثلاثاء.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث باسم الوزارة إن إجمالي المصابين في مصر حتى الأربعاء بلغ 377960.

وأوضح أنه من إجمالي المصابين منذ تفشي الوباء تم توثيق 314452 حالة شفاء و21500 حالة وفاة.

المصدر: RT