المغرب يسجل ارتفاعا قياسيا في مضبوطات مخدر الكوكايين عام 2021

سجل المغرب ارتفاعا قياسيا في الكميات التي تم ضبطها من مخدر الكوكايين منذ مطلع العام والتي تجاوزت 1,4 طن، وفق حصيلة رسمية عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضحت المديرية في بيان هذا الأسبوع أن نسبة المضبوطات من المواد المخدرة عرفت ارتفاعا قياسيا في مخدر الكوكايين، بعدما حجزت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية طنا و433 كيلوغراما، مقارنة مع 132 كيلوغراما خلال السنة الفائتة.

وأعلنت الشرطة المغربية في السنوات الأخيرة إحباط عدة عمليات لتهريب هذا المخدر عبر المملكة انطلاقا من أمريكا الجنوبية، باتجاه أوروبا.

وسجل آخر هذه العمليات في أكتوبر عندما أعلن ضبط 1355 كيلوغراما في ميناء طنجة (شمال) مهربة من البرازيل ومعدة للتهريب نحو بلجيكا وبريطانيا.

في المقابل، شهدت المضبوطات من مخدر الحشيشة الذي يعد المغرب من أهم منتجيه في العالم، هذا العام تراجعا بنسبة 12 بالمئة مقارنة مع العام الماضي. وبلغت 191 طنا و158 كيلوغراما، وفق المصدر نفسه.

وأعلنت وسائل إعلام محلية الأربعاء ضبط 12 طنا من المخدرات قرب مدينة طنجة (شمال) بدون تحديد طبيعتها من طرف الدرك الملكي وتوقيف مهرب مشتبه به.

كما أوقف أكثر من 100 ألف شخص، بينهم 261 أجنبيا، هذا العام في قضايا "حيازة والاتجار غير المشروع في المخدرات".

المصدر: أ ف ب