المشاط يعزي الرئيس الإيراني في سفير طهران لدى صنعاء

بعث رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء المشير الركن مهدي المشاط ببرقية عزاء ومواساة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في سفير طهران لدى صنعاء حسن إيرلو.

وأشاد المشاط في برقية العزاء بـ"المواقف النبيلة للسفير الإيراني الراحل، حيث كان مثالا للشخص المخلص لعمله والدبلوماسي الهادف لتوثيق العلاقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مستفيدا من خبرته العلمية والمعرفية وتسلمه مسؤولية شؤون اليمن في الخارجية الإيرانية قبل تعيينه".

وأضاف: "السفير والدبلوماسي الراحل، تجشم المخاطر والمتاعب الناجمة عن العدوان والحصار على اليمن ليظهر مظلومية الشعب اليمني ويخفف من معاناته ويطور العلاقة بين البلدين والشعبين اليمني والإيراني".

وقال: "أتقدم إليكم وعبركم بأحر التعازي والمواساة للشعب الإيراني الشقيق وإلى أسرة الفقيد حسن إيرلو، الذي وافته المنية إثر إصابته بمرض عضال لم تتمكن الإمكانيات الطبية الضعيفة في صنعاء من اسعافه، جراء الحصار الذي تفرضه دول التحالف".

وأوضح: "لقد أدى تلكؤ وتأخر دول التحالف بقيادة أمريكا في السماح بنقله جوا من مطار صنعاء إلى وفاته ليصبح شهيدا للحصار الأمريكي الجائر المفروض على اليمن".

المصدر: "سبأ.نت"