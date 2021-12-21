 
مباشر

وفاة السفير الإيراني لدى حكومة الحوثيين بعد عودته إلى البلاد

أخبار العالم

وفاة السفير الإيراني لدى حكومة الحوثيين بعد عودته إلى البلاد
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s07x

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، وفاة السفير الإيراني لدى حكومة صنعاء (حكومة الحوثيين)، حسن إيرلو، إثر مضاعفات فيروس كورونا.

إقرأ المزيد
طهران تؤكد خبر مغادرة سفيرها لدى حكومة الحوثيين وتعلق على الأنباء عن دور السعودية في تهيئة الأجواء
طهران تؤكد خبر مغادرة سفيرها لدى حكومة الحوثيين وتعلق على الأنباء عن دور السعودية في تهيئة الأجواء

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "الشهيد حسن إيرلو الذي كان أيضا من المحاربين القدامى في الحرب الكيماوية، أصيب بفيروس كورونا في مكان مهمته، وبسبب التعاون المتأخر من بعض الدول، عاد للأسف إلى البلاد في ظروف غير مواتية، واستشهد صباح اليوم".

المصدر: "فارس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا