وفاة السفير الإيراني لدى حكومة الحوثيين بعد عودته إلى البلاد
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s07x
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، وفاة السفير الإيراني لدى حكومة صنعاء (حكومة الحوثيين)، حسن إيرلو، إثر مضاعفات فيروس كورونا.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "الشهيد حسن إيرلو الذي كان أيضا من المحاربين القدامى في الحرب الكيماوية، أصيب بفيروس كورونا في مكان مهمته، وبسبب التعاون المتأخر من بعض الدول، عاد للأسف إلى البلاد في ظروف غير مواتية، واستشهد صباح اليوم".
المصدر: "فارس"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.