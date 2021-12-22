مصر.. محاكمة طالبة أحدثت عاهة مستديمة لمحامية

أحيلت طالبة بكلية الحقوق بمحافظة كفر الشيخ المصرية لمحكمة الجنايات على خلفية اتهامها بإحداث عاهة مستديمة لمحامية، ومن المقرر انعقاد أولى جلسات المحاكمة الأحد المقبل.

وذكر موقع "القاهرة 24" المصري أن أحداث القضية بدأت يوم 10 نوفمبر 2020، عندما حررت المحامية جميلة بدير أحمد رزق، محضرا تتهم فيه "ر. ا. م. ع." 23 سنة، طالبة في كلية الحقوق، ومقيمة في مدينة بيلا، بأنها عضت إصبعها مما أدى إلى إصابتها بعاهة مستديمة، مطالبة بعرضها على الطب الشرعي.

وبعد عرض المجني عليها على الطب الشرعي تبين أن المتهمة عضت الإصبع السبابة في اليد اليسرى للمحامية مما نشأ عنه عاهة مستديمة، يستحيل شفاءها.

وأصدرت جهات التحقيق قرارا بإحالته المتهمة إلى محكمة جنايات كفر الشيخ.

وتبين من قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات بكفر الشيخ، أن المتهمة قد ارتكبت جناية المؤثمة بالمادة 240 / 1 من قانون العقوبات، لذلك جرى إحالة القضية إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، التابعة لمحكمة استئناف طنطا، لمعاقبة المتهمة، طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، وقائمة أدلة الثبوت.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري