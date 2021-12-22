الداخلية السورية تنفي تعليق إصدار جوازات السفر
RT
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نفت وزارة الداخلية السورية صحة ما أشيع عن وقف إصدار جوازات السفر بصورة فورية داخل وخارج سوريا بسبب الأعداد الكبيرة من المتقدمين للحصول على جواز السفر أو تجديده.
وقالت الوزارة في بيان عبر "فيسبوك" إنه لا صحة لما تروجه بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول ذلك.
وأكدت الوزارة أن الخبر "عار عن الصحة" وأن إجراءات إصدار جوازات السفر وتجديدها بأنواعها (الفوري والمستعجل والعادي) ما زالت "قائمة على حالها ولم يطرأ عليها أي تغيير".
المصدر: RT
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