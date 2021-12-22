مصر.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل جديدة في قضية "الشيخ زايد"

كشفت التحقيقات في واقعة اتهام كريم الهواري بقتل 4 أشخاص عن طريق الخطأ، في حادثة تصادم بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالشيخ زايد عن تفاصيل جديدة.

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وقدم أحد شهود واقعة حادث تصادم الشيخ زايد، مقطع تصوير الحادث للنيابة العامة الذي سجلته آلات المراقبة المثبتة بمسكنه حال إجرائها المعاينة، ثم فوجئ صباح يوم 13 ديسمبر 2021، بحضور أربعة أشخاص ادعوا أنهم أعضاء بالنيابة العامة، وطالبوا الاطلاع على آلات المراقبة بمسكنه، فرفض لتشككه في أمرهم وقدم شكواه، وتولت النيابة العامة التحقيق فيها.

وعلى الفور أمرت جهات التحقيق بالقبض على المتهمين بانتحال صفة النيابة العامة، وطلب الحصول على فيديوهات كاميرات المراقبة.

واجهت جهات التحقيق المتهمين بأقوال الشاهد، ونفى المتهمان في التحقيقات ما نسب إليهما من اتهامات، من انتحالهما صفة قضائية، أو سعيهما للحصول على كاميرات المراقبة، أو إتلافها، وأكدا توجههما إلى المكان المذكور، من أجل تصوير كاميرات المراقبة المثبتة على الفيلا، لتقديم طلب لجهة التحقيق، بتفريغ تلك الكاميرات وإرفاق نتائج التفريغ بالتحقيقات.

المصدر: القاهرة 24