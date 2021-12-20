مصر.. نجل رجل الأعمال المتسبب في حادث الشيخ زايد يدلي باعترافاته لأول مرة

أدلى المتهم كريم الهواري المتهم في حادث الدهس بالشيح زايد في مصر بأقواله أمام جهات التحقيق، في قضية اتهامه بقتل 4 أشخاص عن طريق الخطأ.

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وأنكر المتهم إحراز مواد مخدرة "كوكاين" أو تعاطيها، قائلا ردا على ارتكابه الحادث: "أيوه فعلا أنا خبطهم ولكن غصب عني، وأنا مكنتش شارب مخدرات أو كحول وبعد الحادثة فقدت الوعي".

وأوضح المتهم: "اللي حصل إن يوم الخميس 9 /12/ 2021، كنت خارج مع أصحابي في منطقة على طريق الإسكندرية الصحراوي، اسمها والد أوف كايرو، وخلصت خروج مع أصحابي وراجع في الطريق، وكانت حوالي الساعة الواحدة صباحًا يوم 10/12/2021، وروحت من طريق الإسكندرية الصحراوي، وعديت من بوابات الرسوم الشيخ زايد عند النادي الأهلي شارع النزهة، وبعد ما عديت البوابة بعد حوالي 800 متر تقريبًا، فوجئت بعربية قدامي مرة واحدة خبطت فيها وأغمي عليا ومحستش بنفسي غير وأنا في المستشفي ودا كل اللي حصل".

وتبين من التحقيقات أن "المتهم كان يقود السيارة برعونة وتحت تأثير المواد المخدرة وأخرى مسكرة، والتي حملت الرقم 3744 لسنة 2021، جنايات ثاني الشيخ زايد، وقيدت تحت رقم 2259 لسنة 2021 كلي السادس من أكتوبر".

وذكر أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات أنه في يوم 10 من الشهر الجاري بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الكوكايين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وتسبب خطأ في موت المجني عليهم، يوسف محمد العباسي، وسعيد حسن، وعبد الله درويش، وعمر حمدي.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم لم يراع المسافة بينه وبين السيارة محل استقلال المجني عليهم المذكورين فصدمها من الخلف مطيحا بها مما أحدث بالمجني عليهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة التي أودت بحياتهم.

المصدر: الوطن