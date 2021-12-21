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مصادر لـRT: لقاء بين البرهان وحمدوك لبحث استقالة الأخير

أخبار العالم العربي

مصادر لـRT: لقاء بين البرهان وحمدوك لبحث استقالة الأخير
Reuters
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان
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ذكرت مصادر مطلعة لـRT فجر الأربعاء أن لقاء جمع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، لبحث استقالة حمدوك.

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وأكدت المصادر أن قوى سياسية تعمل على إقناع حمدوك بالعدول عن قرار استقالته.

وأشارت المصادر إلى دعوات لاجتماع يضم القوى المؤيدة لـ"اتفاق حمدوك - البرهان" للتفاهم على أرضية مشتركة بين الطرفين.

وكانت مصادر مقربة من حمدوك قد قالت في تصريح لـ"رويترز" الثلاثاء، إنه يعتزم الاستقالة خلال ساعات.

وقال مصدران مقربان من حمدوك إن الأخير أبلغ مجموعة من الشخصيات القومية والمفكرين اجتمعت معه بأنه يعتزم التقدم باستقالته من منصبه.

وأضافوا أن المجموعة دعت حمدوك للعدول عن قراره إلا أنه أكد إصراره على اتخاذ هذه الخطوة خلال الساعات القادمة.

المصدر: RT + وكالات

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