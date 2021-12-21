التحالف العربي: الحوثيون أغلقوا مطار صنعاء أمام طائرات المنظمات الدولية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أن "حركة أنصار الله" الحوثية أغلقت مطار صنعاء أمام طائرات المنظمات الدولية بدءا من 19 ديسمبر.

وقال التحالف إن "المطارات السعودية جاهزة لاستقبال الطائرات الإغاثية في ظل إغلاق الحوثيين لمطار صنعاء"، مشيرا إلى أن المطارات اليمنية خيار لوجهة طائرات الإغاثة".

وأوضح أنه جاري التنسيق مع الحكومة اليمنية، فيما أبدى استعداده لنقل الإغاثة الإنسانية من نقاط الوصول للداخل اليمني بإشراف الأمم المتحدة.

المصدر: "اليوم"