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وزير الإعلام اليمني: حسن إيرلو لم يعد مشيا على قدميه ولم يذق تمر مأرب

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وزير الإعلام اليمني: حسن إيرلو لم يعد مشيا على قدميه ولم يذق تمر مأرب
من تشييع حسن إيرلوا في إيران
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قال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني إن سفير إيران لدى حكومة صنعاء (حكومة الحوثيين) حسن إيرلو الذي أعلنت طهران وفاته بكورونا، "لم يعد مشيا على قدميه ولا هو ذاق تمر مأرب".

وفي سلسلة تغريدات على "تويتر"، قال الأرياني: "دفع النظام الإيراني بالضابط في فيلق القدس حسن إيرلوا حاكما عسكريا بصلاحيات مطلقة في العاصمة المختطفة صنعاء، إيذانا بمرحلة جديدة من التدخل انتقلت فيها طهران للواجهة في إدارة التصعيد السياسي واجهاض الحلول السلمية للأزمة، وقيادة العمليات العسكرية ميدانيا في مأرب والبيضاء وشبوة".

وقال: "مليشيا الحوثي احتفت بحسن إيرلوا، واستقبلته بالسجاد الاحمر، ومكنته طيلة فترة تواجده في صنعاء من قرارها السياسي والعسكري السلم، الحرب ليمارس خلالها طقوس الحاكم الفعلي، الذي يتصدر الاحتفالات، يزور المؤسسات، يتفقد الأوضاع، لتكشف للعالم انقيادها وتبعيتها العمياء للنظام الإيراني".

وأضاف: "بعد عام من وصول إيرلوا حاكم عسكري تبخر مشروع طهران في اليمن على صخرة استبسال وصمود مأرب، وعادت تستجدي الوساطات لمجرد اجلاءه، بعد أن مرغ اليمنيون بدعم من التحالف بقيادة أنفها في التراب. أما إيرلوا الذي اختبر باس اليمنيين، فلا هو عاد مشيا على قدميه كما دخلها ولا هو ذاق تمر مأرب".

المصدر: RT

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