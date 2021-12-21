مقتل 3 سوريين بقصف تركي في ريف الحسكة (صور)

أفاد مراسل RT في سوريا بأن ثلاثة مدنيين قتلوا في بلدة أبو راسين بريف تل تمر في محافظة الحسكة بقصف تركي مكثف، لا يزال مستمرا.

وتتعرض بلدة زركان وقراها الشمالية والجنوبية والغربية التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا لقصف مدفعي مكثف من قبل الجيش التركي، من مواقعه في قريتي باب الخير والداودية، طال قرى الأسدية، الربيعات، محرملة، وتل أمير، ومزرة، وتل الورد، والأحياء الغربية لبلدة زركان وسوقها الشعبي.

المصدر: RT + وكالات