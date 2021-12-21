شنقريحة: نعوّل على الإعلام للتصدي للمخططات المعادية لأمن واستقرار الجزائر

دعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة قطاع الإعلام للتصدي ومواجهة كل الحملات الإعلامية والمخططات المعادية، التي تحاول المساس بأمن واستقرار البلاد.

وشدد في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح أعمال ملتقى بعنوان "الحملات الإعلامية المعادية واستراتيجية التصدي والمجابهة"، على "ضرورة تجنيد كافة القطاعات دون استثناء وفي مقدمتها قطاع الإعلام، للتصدي ومواجهة كل الحملات الإعلامية والمخططات المعادية".

وقال، إن "تعزيز وحدتنا الوطنية، ورص جبهتنا الداخلية إلى جانب المحافظة على ديناميكية التطوير والتنمية، التي باشرتها الجزائر الجديدة، وبلوغ الأهداف المحددة يستدعي تجنيد كل قطاعات الدولة دون استثناء، وفي مقدمتها الإعلام".

وأضاف: "نعول على قطاع الإعلام كثيرا في هذه المرحلة، للتصدي ومواجهة كل الحملات الإعلامية والمخططات المعادية، التي تحاول المساس بأمن واستقرار البلاد".

وتابع: "ضرورة تنوير الرأي العام الوطني بما يحاك ضد بلادنا من مؤامرات ودسائس، وحشد كل أطياف المجتمع الجزائري للانخراط بوعي والتزام في الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الطموحات الشعبية، وكذلك وضع الجزائر الجديدة على سكة التقدم والازدهار".

وقال: "يجب علينا جميعا أن نخلص للوطن، وألا نتهاون في تأدية واجباتنا اتجاهه، وأن نكون في مستوى تضحيات الشهداء الأبرار، حتى ينصفنا التاريخ ويدون بأننا حافظنا على الأمانة، وأخلصنا للجزائر، الجزائر لا غير".

المصدر: "النهار" الجزائرية