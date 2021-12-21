ليبيا.. حفتر يلتقي في بنغازي باثنين من أبرز منافسيه في الانتخابات الرئاسية (صور)

التقى قائد الجيش الليبي والمرشح الرئاسي خليفة حفتر في بنغازي أبرز منافسيه في الانتخابات الرئاسية، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

واللقاء الذي حصل في فندق تيبستي في بنغازي حضره، عدد آخر من المرشحين للانتخابات الرئاسية من بينهم عارف النايض وعبد المجيد سيف النصر بحسب مصادرمتطابقة لـRT. فيما لم ترشح أي معلومات عن طبيعة الملفات التي تناولها المرشحون في اللقاء ولا عن أسبابه أو نتائجه.

RT

هذا واعتبر مراقبون هذا اللقاء سابقة مهمة وجيدة وتثير تساؤلات حول مدى إمكانية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في 24 من ديسمبر الحالي، فيما رجح مراقبون أن يتم تأجيلها لموعد لاحق.

RT

RT

المصدر: RT