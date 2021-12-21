وزير سابق: الاغتيالات واردة في لبنان وعملاء إسرائيل "يقبضون بالدولار"

اعتبر وزير الداخلية اللبناني الأسبق، مروان شربل، أن "الاغتيالات وارد حصولها في لبنان"، متحدثا عن إمكانية "حصول "خضة أمنية" قبل الانتخابات.

إقرأ المزيد

وفي مقابلة مع برنامج "الحدث"، أشار مروان شربل إلى أن "الاغتيالات ستكون سياسية"، مضيفا: "يمكن بكرا إسرائيل..عم إعطي مثل.. بدها خضة أمنية قبل الانتخابات، وهي قادرة أن تقوم باغتيالات في لبنان، خاصة وأن عملاءها بيقبضوا بالدولار".

المصدر: "الجديد"