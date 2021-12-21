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وزير سابق: الاغتيالات واردة في لبنان وعملاء إسرائيل "يقبضون بالدولار"

أخبار العالم العربي

وزير سابق: الاغتيالات واردة في لبنان وعملاء إسرائيل
وزير الداخلية اللبناني الأسبق، مروان شربل
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اعتبر وزير الداخلية اللبناني الأسبق، مروان شربل، أن "الاغتيالات وارد حصولها في لبنان"، متحدثا عن إمكانية "حصول "خضة أمنية" قبل الانتخابات.

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وفي مقابلة مع برنامج "الحدث"، أشار مروان شربل إلى أن "الاغتيالات ستكون سياسية"، مضيفا: "يمكن بكرا إسرائيل..عم إعطي مثل.. بدها خضة أمنية قبل الانتخابات، وهي قادرة أن تقوم باغتيالات في لبنان، خاصة وأن عملاءها بيقبضوا بالدولار".

المصدر: "الجديد"

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