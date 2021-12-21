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لبنان.. المجلس الدستوري يفشل في إصدار قرار حول الطعن بتعديلات قانون الانتخاب

أخبار العالم العربي

لبنان.. المجلس الدستوري يفشل في إصدار قرار حول الطعن بتعديلات قانون الانتخاب
AFP
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أعلن رئيس المجلس الدستوري في لبنان القاضي طنوس مشلب، عدم التوصل إلى قرار حول الطعن المقدم من تكتل "لبنان القوي"، بشأن التعديلات على قانون الانتخاب.

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وقال مشلب في تصريح بعد اجتماع المجلس الدستوري: "لم نتوصل إلى تأمين أكثرية 7 أعضاء على جميع النقاط المطروحة"، معتبرا قانون الانتخاب المطعون به ساري المفعول.

وأوضح أن "النقاش كان بخلفيات قانونية وهذا الطعن لن يحل أزمة لبنان والانتخابات ستحصل بطعن أو بدونه".

وجزم بأن "أحدا لم يطلب منا أي أمر بالسياسة"، مؤكدا أن "الصفقات تتم بالسياسة فقط". 

وتابع قائلا: "لست راضيا بالقرار، وقد يكون ما حصل اليوم سقطة للمجلس الدستوري". وأضاف "حتى هذه الساعة لم يطلب الرئيس ميشال عون أي شيء مني".

المصدر: "الجديد"

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