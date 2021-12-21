شويغو: إنجاز العمل في زيادة طول مدرج مطار حميميم بسوريا

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إنه تم إنجاز العمل في زيادة طول مدرج الإقلاع والهبوط، في قاعدة حميميم الجوية الروسية في غرب سوريا.

وأضاف شويغو، في اجتماع موسع لهيئة رئاسة وزارة الدفاع الروسية اليوم: "تم في مطار حميميم بسوريا، إنجاز العمل على زيادة طول المدرج الغربي في هذا الموقع العسكري".

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المصدر: تاس