الإمارات.. تعديلات حكومية بخصوص نظام "المرور الأخضر"

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإمارات، تعميما موجها لكافة الوزارات والجهات الاتحادية، عدلت بموجبه بعض إجراءات التصدي لجائحة كورونا على مستوى الحكومة الاتحادية.

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وأوضحت وكالة أنباء الإمارات أن هذا التعديل يأتي "في ضوء التنسيق مع جهات الاختصاص بالدولة، وتماشيا مع توجهات حكومة دولة الإمارات بشأن اعتماد تطبيق نظام المرور الأخضر، لدخول جميع الجهات الاتحادية للموظفين والمراجعين، في كافة إمارات الدولة، بحيث يقتصر الدخول على المطعمين وأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم، ابتداء من 3 يناير 2022".

وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات الواردة في تعميمها 21 لسنة 2021، إذ أنه يسمح فقط بدخول الجهات الاتحادية للأشخاص الحاصلين على جرعتين من أي لقاح ضد فيروس كورونا معتمد في الدولة، والجرعات الداعمة والمعززة له، والذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر، ويلتزم جميع الحاصلين على جرعتي اللقاح والجرعات الداعمة بإجراء فحص مخبري PCR كل 14 يوما، وذلك لضمان استمرارية ظهور صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر.

في حين يسمح لفئة الموظفين أو المراجعين المستثناة من التطعيم، بدخول الجهات الاتحادية، شريطة أن تظهر صفتها في تطبيق الحصن باللون الأخضر، على أن تلتزم بإجراء فحص مخبري PCR كل 7 أيام، وذلك لضمان استمرارية ظهور صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر.

الهيئة تعدل بعض إجراءات التصدي لجائحة #كوفيد – 19 على مستوى #الحكومة#الاتحادية، تماشياً مع توجهات حكومة #دولة_الإمارات بشأن اعتماد تطبيق نظام المرور الأخضر، لدخول جميع الجهات الاتحادية للموظفين والمراجعين، في كافة إمارات الدولة pic.twitter.com/Ot3mHxjFqh — FAHR (@FAHR_UAE) December 21, 2021

أما بالنسبة لما يتعلق بالمراجعين من الأطفال دون سن 16 عاما، وتظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر، فيسمح لهم بدخول الجهات الاتحادية دون أن يطلب منهم إجراء أية فحوصات مخبرية.

هذا ويمنع على الموظفين أو المراجعين غير المطعمين، الدخول للجهات الاتحادية، وكذلك الأشخاص الذين تظهر صفتهم باللون الرمادي في تطبيق الحصن، نظرا لانتهاء الفترة المحددة لإجراء الفحص المخبري PCR الخاص بهم.

المصدر: "وام"