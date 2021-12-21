لافرنتييف: اللجنة الدستورية السورية قد تجتمع في يناير المقبل

قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، للصحفيين اليوم، إن الاجتماع التالي للجنة الدستورية السورية قد يعقد في يناير عام 2022.

وأضاف المبعوث: "نحن نأمل بأنه سيتم في يناير المقبل، عقد الدورة الدورية السابعة للجنة الدستورية السورية. ونأمل جميعا في أن تتمكن الأطراف السورية خلال هذه الجلسة، من التوصل إلى حل وسط".

وتابع لافرنتييف: "السيد بيدرسن، بسبب بعض القيود المفروضة، لم يتمكن من الحضور اليوم الثلاثاء إلى نور سلطان، لكن يتواجد هنا بعض ممثليه، وسنناقش معهم سير عمل اللجنة الدستورية والدعم الذي يمكن أن تقدمه الدول الضامنة لعملية أستانا بالكامل".

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وأشار لافرنتييف، إلى أن نتائج الدورة السادسة الماضية للجنة الدستورية متواضعة للغاية، لكن الأطراف تمكنت من الجلوس خلف طاولة المفاوضات، وتمكن الرؤساء المشاركون من التحدث "وجها لوجه". وأضاف: "هذه بحد ذاتها خطوة للأمام بالفعل. ونأمل أن تكون هناك نتائج في هذا الاتجاه".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "الوطن"، بأنه من المقرر عقد اجتماع وفود الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، مطلع فبراير 2022.

المصدر: تاس