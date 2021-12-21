 
مباشر

لافرنتييف: تزايد نشاط الإرهابيين في سوريا مثير للقلق

أخبار العالم العربي

لافرنتييف: تزايد نشاط الإرهابيين في سوريا مثير للقلق
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s071

قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، إن الجماعات الإرهابية كثفت نشاطاتها في جميع أنحاء سوريا عمليا، وليس فقط في شمال البلاد.

وأضاف لافرنتييف للصحفيين: "لا يمكن إلا أن يثير القلق، تزايد نشاطات الجماعات الإرهابية مؤخرا - ليس فقط في شمال سوريا، بل عمليا في جميع أنحاء البلاد".

وأشار لافرنتييف أيضا إلى أن هذا التزايد والتكثيف يشمل أيضا عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وذكر المبعوث الروسي، أنه يأمل في أن يناقش بالتفصيل خيارات تعزيز مكافحة الجماعات الإرهابية، وتوحيد جهود جميع الأطراف المعنية في ذلك.

إقرأ المزيد
لافرنتييف: هجوم دمشق أثر سلبا على مناقشات اللجنة الدستورية
لافرنتييف: هجوم دمشق أثر سلبا على مناقشات اللجنة الدستورية

في 21 ديسمبر، بدأت في نور سلطان مفاوضات صيغة "أستانا" للتسوية في سوريا. وتشارك في هذه المشاورات التي ستستمر يومين، وفود من الدول الضامنة - إيران وروسيا وتركيا، إضافة إلى الحكومة السورية والمعارضة السورية المسلحة والأمم المتحدة.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا