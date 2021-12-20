مصر.. 903 إصابات جديدة بكورونا و49 وفاة

سجلت وزارة الصحة المصرية 903 إصابات جديدة بفيروس كورونا و49 وفاة يوم الاثنين، مقابل 919 إصابة و46 وفاة الأحد.

وقال حسام عبد الغفار متحدث الوزارة إن إجمالي المصابين في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين بلغ 376233.

وأضاف أنه من إجمالي المصابين منذ تفشي الوباء تعافى 313051 شخصا بالفيروس، فيما فارق 21410 أشخاص الحياة متأثرين بالفيروس.

المصدر: رويترز