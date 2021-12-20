الكويت.. شاب مصري يهدد بالانتحار حرقا والشرطة تقنعه بالعدول عن فكرته

ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية يوم الاثنين أن رجال أمن الأحمدي سيطروا على شاب مصري هدد بالانتحار، حيث سكب البنزين على نفسه قبل أن يتدخل رجال الأمن ويقنعوه بالعدول عن نيته.

وأضافت الصحيفة أن الشاب المصري يبلغ من العمر 35 عاما ويمر بظروف نفسية سيئة.

وذكرت أن تفاصيل الواقعة بدأت ببلاغ تلقته عمليات وزارة الداخلية من قبل أشخاص أفادوا بأن زميلهم في السكن بإحدى العمارات الكائنة في منطقة الفحيحيل يرغب في الانتحار وقد سكب البنزين على جسده ويمسك بولاعة.

وأشارت إلى أن قوات الأمن والمسعفون تنقلوا على وجه السرعة إلى مكان البلاغ، وعند وصولهم شاهدوا المبلغ عنه في حالة هيستيرية.

وأفاد مصدر أمني للصحيفة الكويتية بأن عناصر الأمن تمكنوا من إقناع الشاب بالعدول عن الانتحار، وتمت السيطرة عليه.

وأوضحت أنه أحيل إلى الحجز وسجلت بحقه قضية محاولة انتحار، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية



