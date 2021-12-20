"المربعانية" تكشر عن أنيابها في السعودية وشتاء عاصف في حوض المتوسط

حذرت هيئات الأرصاد الجوية في حوض البحر الأبيض المتوسط والسعودية، من الأحوال الجوية المقبلة على المنطقة.

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وكشفت الهيئات عن تطورات حالة الطقس، مع تفاصيل حول تأثير المنخفضات الجوية.

مصر:

- توقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن يشهد اليوم الاثنين، حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية، مع استمرار انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، مشيرة إلى نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأوضحت الهيئة المصرية أن اليوم يشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وأمطار متوسطة تكون رعدية ليلا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا على الغربية والشرقية والمنوفية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 70 إلى 75 كيلومتر في الساعة وارتفاع الموج من 4 إلى 5 أمتار.

السعودية:

- على حسابه في "تويتر"، أوضح أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، عبدالله المسند، قائلا: "اليوم آخر يوم في فصل الخريف وبلغ طوله 90 يوما، ومساء يوم غد عند الساعة السابعة مساء يحدث الانقلاب الشتوي، وتعامد الشمس على مدار الجدي، إيذانا ببدء فصل الشتاء لهذا العام والذي سيستمر 89 يوما".

وأضاف "المسند": "لا تزال "المربعانية" دافئة، ومتوقع من يوم غد أن تكشر "المربعانية" عن أنيابها وتركع بإذن ربها درجة الحرارة بانخفاض محسوس".

سوريا:

- أفادت وكالة "سانا" بأن انخفاضا ملموسا يطرأ على درجات الحرارة اليوم لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة يترافق مع كتلة هوائية باردة ورطبة من منشأ قطبي، حيث توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية أن يستمر الجو متقلبا بين الغائم جزئيا والغائم بشكل عام، وماطرا على المناطق الساحلية والشمالية الغربية، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بالرعد أحيانا ويمتد الهطل تدريجيا خلال ساعات الصباح إلى باقي المناطق ويكون ثلجيا على المرتفعات الجبلية المتوسطة والعالية.

لبنان:

- قالت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية اللبنانية في آخر تحديث لها عن توقعات حال الطقس إن درجات الحرارة ستنخفض اليوم الاثنين مع منخفض جوي قوي اعتيادي بارد، وستهطل أمطار غزيرة يرافقها برق ورعد وتتساقط حبات البرد وتحدث سيول، كما ستتساقط الثلوج ليلا على 1400 متر وتصل مبدئيا الى 1000 متر ممزوجة بالماء صباح يوم غد الثلاثاء، مع رياح تتراوح سرعتها ما بين 30 و55 كيلومترا بالساعة، وستستمر الأمطار يوم غد مع تساقط للثلوج على 1400 متر.

في سياق متصل نبهت المصلحة السائقين على الطرق الجبلية.







المصدر: وكالات