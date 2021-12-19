الصحة المصرية تعلن رفع درجة الاستعداد للقصوى لمواجهة التقلبات الجوية

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات بكافة المحافظات على مستوى البلاد، للتعامل مع التقلبات الجوية وحالة الطقس غير المستقر.

وأشار المتحدث باسم الوزارة حسام عبد الغفار إلى توفر مخزون استراتيجي كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال المضادة للدغات العقارب والثعابين بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بكافة المحافظات.

ولفت إلى أن الوزارة قامت بتوزيع سيارات الإسعاف على المناطق الحدودية والوعرة، والطرق السريعة بجميع المحافظات، فضلا عن زيادة عدد الأطقم الطبية بأقسام الطوارىء والتخصصات الحرجة بالمستشفيات في إطار خطتها لمواجهة تقلبات الطقس.

وأكد انعقاد غرفة الأزمات على مدار 24 ساعة للتعامل مع أي طارئ، والتنسيق الدائم مع غرفة طوارئ هيئة الإسعاف، ومستشفيات وزارة الصحة، لضمان تقديم رعاية طبية متكاملة على أفضل وجه للمواطنين.

ودعا مرضى حساسية الصدر الذين يعانون من ضيق التنفس أو مشكلات في الشعب الهوائية، لتجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة مع ارتداء الملابس الثقيلة.

وشدد على ضرورة ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابية تجنبا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية، وضرورة قصد الأماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

المصدر: "اليوم السابع"