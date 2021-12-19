الدفاع الروسية تكشف عن فيديو لتصفية "رامي التاو" في سوريا بمسيّرة انتحارية

بثت قناة "روسيا 1" فيديو أفرجت عنه وزارة الدفاع الروسية لاستخدام المسيّرات الانتحارية الروسية في تصفية المسلحين بمن فيهم "رامي التاو" وطاقمه في تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي بسوريا.

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وفي فيلم وثائقي أعده صحفي القناة ألكسندر روغاتكين، روى عسكري روسي كيفية تصفية القيادي في تنظيم "هيئة تحرير الشام" ("النصرة" سابقا) ماهر كوجك الملقب بـ"رامي التاو" في محافظة حماة السورية في أبريل 2020.

وذكر العسكري الذي كان يقود عمليات المسيّرات من هذا النوع في سوريا أن المسلح المذكور كان يفاخر بتدمير نحو 30 دبابة تابعة للجيش السوري وإحراق شاحنتين تابعتين للقوات الحكومية.

وذكر أن الاستطلاع الجوي كشف مكان طاقم لإطلاق الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات بقيادة "رامي التاو"، وتقرر استهداف مجموعة المسلحين بكاملها، ما أسفر عن تصفيتهم جميعا بمن فيهم "رامي التاو" كوجك.

وتابع أن مسيّرة أخرى استهدفت منصة لإطلاق الصواريخ، ما أدى إلى تدميرها.

كما علق على مشاهد أخرى لاستخدام مسيّرة "لانسيت"، موضحا أنها وثقت عملية تصفية قيادي في "هيئة تحرير الشام" لقبه "أبو الوليد" بعد وقت وجيز من القضاء على "رامي التاو" وفريقه.

وتم تصميم طائرة "لانسيت" المسيرة الانتحارية من قبل ZALA AERO، إحدى شركات مجموعة "كلاشنكوف" الروسية المتخصصة في تصنيع الأسلحة.

ومن خواص هذه الطائرة القادرة على البقاء في الجو 30 دقيقة، أنها لا تعود إلى قاعدتها بعد إطلاقها، بل توجيهها للهدف المعادي بعد تحديد إحداثياته وتحركاته بواسطة أجهزة التتبع الأخرى بما فيها عبر الأقمار الصناعية.

المصدر: RT + وسائل إعلام