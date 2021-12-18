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الدفاع التركية تعلن تصفية 7 عناصر من "العمال الكردستاني" شمال شرق سوريا

أخبار العالم العربي

الدفاع التركية تعلن تصفية 7 عناصر من
Reuters STOYAN NENOV
الجيش التركي في سوريا
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أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تصفية 7 عناصر من "حزب العمال الكردستاني" في منطقة عملية "نبع السلام" العسكرية التركية شمال شرقي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها عبر "تويتر" إن "الجيش التركي يواصل مكافحة الإرهاب".

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وأضافت أن "القوات الخاصة التركية تمكنت من تحييد 7 إرهابيين من "ي ب ك/بي كا كا"، خلال محاولتهم شن هجوم على منطقة نبع السلام".

وتابعت: "سنواصل الرد بالمثل على هجمات الإرهابيين".

المصدر: RT

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