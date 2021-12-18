الحوثيون: تفاهم سعودي إيراني بوساطة عراقية لإجلاء سفير طهران لدى صنعاء

أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية محمد عبد السلام، أن تفاهما سعوديا إيرانيا تم عبر بغداد، نقل بموجبه السفير الإيراني لدى صنعاء إلى بلاده بسبب ظروفه الصحية.

وكتب على "تويتر": "تفاهم إيراني سعودي عبر بغداد تم بموجبه نقل السفير الإيراني بصنعاء على متن طائرة عراقية وذلك لظروفه الصحية".

وأضاف: "ما يرد في وسائل الإعلام من روايات وتكهنات فهي عارية عن الصحة".

تفاهم إيراني سعودي عبر بغداد تم بموجبه نقل السفير الإيراني بصنعاء على متن طائرة عراقية وذلك لظروفه الصحية، وما يرد في وسائل الإعلام من روايات وتكهنات فهي عارية عن الصحة. — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) December 18, 2021



من جهته، أكد القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي، أن "التحالف العربي بقيادة السعودية سمح بمغادرة سفير طهران لدى حكومة الحوثيين حسن إيرلو عبر مطار صنعاء".

وكتب على "تويتر": "دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه سمحت بخروج السفير الإيراني من مطار صنعاء مع أنهم يزعمون حربها".

وأشار إلى أن "دول التحالف العربي تمنع سفر اليمنيين وعلى رأسهم المرضى ذوي الحالات الإنسانية وتزعم أنها تحمي اليمنيين.. إنها رسالة لكل يمني، تفضح مبررات استمرار العدوان والحصار الأمريكي البريطاني السعودي".

دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الاماراتي وحلفائه

سمحت بخروج السفير الإيراني من مطار صنعاءمع انهم يزعمون حربها

وتمنع سفراليمنيين وعلى رأسهم المرضى ذات الحالات الانسانية وتزعم انها تحمي اليمنيين

انهارسالةلكل يمني تفضح مبررات استمرار

العدوان والحصارالأمريكي البريطاني السعودي — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) December 18, 2021



المصدر: RT