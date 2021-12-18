"طالبان" تتحدث عن "خطوة إيجابية" في العلاقات مع السعودية

أعلنت حكومة "طالبان" في أفغانستان اليوم السبت أن وزير خارجيتها أمير خان متقي سيتوجه إلى اسلام آباد للمشاركة في مؤتمر تعقده منظمة التعاون الإسلامي لـ"مساعدة الشعب الأفغاني".

وقالت "إمارة أفغانستان الإسلامية " عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إن هذا المؤتمر الذي دعت إليه السعودية وتستضيفه باكستان، يعتبر "خطوة إيجابية في العلاقات بين الحكومة الأفغانية والسعودية".

يتوجه وزير الخارجية الأفغاني المولوي أمير خان متقي إلى #اسلام_اباد للمشاركة في مؤتمر #منظمة_التعاون_الإسلامي المنعقد لدعم ومساعدة الشعب الأفغاني.

المؤتمر دعت إليه #السعودية وتستضيفه #باكستان، وتعتبر خطوة إيجابية في العلاقات بين الحكومة الأفغانية و #المملكة_العربية_السعودية. pic.twitter.com/2MZboSCfko — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) December 18, 2021

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وأمس الجمعة دعا المجلس الأعلى للمقاومة الوطنية في أفغانستان منظمة التعاون الإسلامي لعدم الاعتراف بالحكومة المؤقتة التي شكلتها "طالبان" في البلاد.

ومن المقرر أن تنعقد الجلسة الطارئة لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي غدا الأحد في إسلام آباد لبحث الوضع في أفغانستان.

المصدر: RT