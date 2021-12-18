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"طالبان" تتحدث عن "خطوة إيجابية" في العلاقات مع السعودية

أخبار العالم العربي

Reuters
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أعلنت حكومة "طالبان" في أفغانستان اليوم السبت أن وزير خارجيتها أمير خان متقي سيتوجه إلى اسلام آباد للمشاركة في مؤتمر تعقده منظمة التعاون الإسلامي لـ"مساعدة الشعب الأفغاني".

وقالت "إمارة أفغانستان الإسلامية " عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إن هذا المؤتمر الذي دعت إليه السعودية وتستضيفه باكستان، يعتبر "خطوة إيجابية في العلاقات بين الحكومة الأفغانية والسعودية".

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وأمس الجمعة دعا المجلس الأعلى للمقاومة الوطنية في أفغانستان منظمة التعاون الإسلامي لعدم الاعتراف بالحكومة المؤقتة التي شكلتها "طالبان" في البلاد.

ومن المقرر أن تنعقد الجلسة الطارئة لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي غدا الأحد في إسلام آباد لبحث الوضع في أفغانستان.

المصدر: RT

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