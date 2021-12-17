محمد علي الحوثي: موقف المندوب الروسي في مجلس الأمن تشخيص حقيقي للواقع اليمني

وصف القيادي في حركة "أنصار الله" محمد علي الحوثي، موقف المندوب الروسي في جلسة مجلس الأمن الخاصة بالوضع باليمن بأنه "مسؤول وينبئ عن تشخيص حقيقي للواقع اليمني".

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ورأى الحوثي في تغريدة على حسابه في "تويتر" أن هذا الواقع الذي يواجهه اليمن ناجم عن "الغطرسة الأمريكية الفرنسية البريطانية وبحثهم عن المصالح الشخصية كدور وجزء تعهدت به هذه الدول ضمن مهام مشاركتهم في العدوان على اليمن".

وكان النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي قد صرح في جلسة بشأن الوضع في اليمن بأنه لم يعد من الممكن المضي قدما بالتسوية في اليمن على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

موقف المندوب الروسي في جلسة مجلس الامن كان موقف مسؤلا وينبئ عي تشخيص حقيقي للواقع الذي تواجهه الجمهورية اليمنية من الغطرسة الامريكية الفرنسية البريطانية وبحثهم عن المصالح الشخصية كدور وجزء تعهدت به هذه الدول ضمن مهام مشاركتهم في العدوان على اليمن — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) December 16, 2021

وشدد بوليانسكي على أن المجتمع الدولي عليه "أن يعترف بالواقع، حيث وصلت الأطراف إلى نقطة الجمود وباتت غير مستعدة لإعادة إطلاق المفاوضات المباشرة برعاية الأمم المتحدة".

ولفت المندوب الروسي إلى ضرورة أن يعيد "مجلس الأمن الدولي النظر في أسس التسوية السياسية مع الحفاظ على الدور المركزي للأمم المتحدة والمساهمة البناءة من قبل دول المنطقة".

وأشار بوليانسكي إلى أن الدول الغربية ترفض إيجاد الحلول للأزمة اليمنية، لافتا إلى أنها "تظهر الاستعداد للتضحية بوحدة مجلس الأمن الدولي على الاتجاه اليمني، وانطلاقا من مصالحها الضيقة تقوم بتفعيل لغة العقوبات، مع رفض إمكانية إيجاد أي حلول".

كما شدد على أن الوضع الإنساني في اليمن لا يزال قضية مثيرة لقلق بالغ، مشيرا إلى أن الوضع يتجه أكثر فأكثر إلى كارثة إنسانية واسعة النطاق.

المصدر: تويتر+ تاس